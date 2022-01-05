إيما واتسون تريند على "جوجل" بسبب فلسطين.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الممثلة الأمريكية إيما واتسون، بطلة الفيلم الشهير "هاري بوتر"، تريند مؤشرات البحث في محرك "جوجل" بعد تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

ونشرت إيما واتسون، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة "التضامن فعل".

وأعادت "واتسون" نشر تدوينة للناشطة الفلسطينية سارة أحمد، قالت فيها: "لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه".

وأضافت: "التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة".

يذكر أن تضامن إيما واتسون أثار غضب المسؤولون الإسرائليون، وحسب تقرير لـ"الجارديان"؛ فقد اتهم داني دنون، الذي كان وزير العلوم في حكومة بنيامين نتنياهو وسفيرا لدى الأمم المتحدة، واتسون بـ"معاداة السامية"، بعد منشورها.

وأيضا كتب سفير إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان،: "قد تنجح الرواية في هاري بوتر لكنها لا تصلح في الواق، إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة يمكن أن يقضي على شرور حماس والسلطة الفلسطينية. سوف أؤيد ذلك!".

وتشير "الجارديان" إلى أن واتسون، البالغة من العمر 31 عاما، ناشطة نسوية استخدمت منصتها لدعم عدد من القضايا البارزة، مما جعلها تحتل مكانا في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم في عام 2015.

وقالت إنه في عام 2014 تم تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة للمرأة وألقت خطابا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإطلاق حملة "هي من أجلها"، وهي حملة تحث الرجال على الدفاع عن مساواة المرأة.

كما عُينت واتسون في هيئة استشارية لحقوق المرأة في مجموعة السبع في عام 2019.