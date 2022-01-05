"آراء مريضة وتدليس واضح".. أحمد فهمي يقرر غلق حسابه على فيسبوك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد فهي عن إغلاق حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، بسبب تلقيه أراء تزعجه، عبر حسابه.

وكتب فهمي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أول حاجة هعملها بعد ما أخف، هقفل الأكونت الـprivate دا وهسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللي أنا مش ماسكها".

وأضاف: "عايز أرجع أشتغل في روقان وأحاول أعيش في روقان وفي عالم حقيقي إلى حد ما بعيدا عن الأراء المريضة حتى لو كانت في صالحي، وأبعد عن كل التدليس الواضح المتصدق كأن الناس متنيمة مغناطيسي.. أعتقد كفاية.. مش مكاني.. هتسلى بس لحد ما أخف".

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، قبل يومين، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا يطمن على نفسه".