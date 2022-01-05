سعاد نصر.. بنت شبرا سيدة الكوميديا البسيطة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - سعاد نصر.. ابنة شبرا، وسيدة الكوميديا البسيطة، ولدت فى 12 مارس عام 1953، ورحلت عن عالمنا فى 5 يناير 2007، بعد غيبوبة استمرت لعام كامل نتيجة لجرعة زائدة من المخدر أثناء قيامها بعملية شفط للدهون فى أحد مستشفيات القاهرة.

سعاد نصر فنانة صاحبة تاريخ طويل من الإبداع فعرفت بأدوارها الكوميدية، وذاع صيتها وأصبح وجهها مألوفا ومرتبطا بمسلسل "يوميات ونيس" الذى أبدعت فيه بمشاركة الفنان محمد صبحى.



سعاد نصر.. بنت شبرا سيدة الكوميديا البسيطة

فى حى شبرا ولدت سعاد نصر، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت عام 1975، اكتشفها الفنان كرم مطاوع. وبدأت مسيرتها بفيلم "الغيرة القاتلة" عام 1982، منحتها يوميات ونيس شهرة كبيرة ، تزوجت مرتين أولهما من الفنان أحمد عبد الوارث

وفى 5 يناير 2007 وتم تبرئة طبيب التخدير ، قال النجم محمد صبحى عنها إن وفاتها "أربكته".