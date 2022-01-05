شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى رحيل النجم ممدوح عبد العليم، الذى رحل عن عالمنا فى 5 يناير 2016، تاركا أعماله التى تزيد عن 60 عملا سينمائيا ومسلسلا تليفزيونيا.

فنان تنوعت أدواره التى أجادها باحترافية كبيرة، فسكن قلوب الجماهير المصرية والعربية، ولد فى 10 نوفمبر 1956 جسد عشرات الأدوار الفنية باقتدار، وكان شغوفا بالفن.

عشقه للتمثيل لم يثنيه عن المواظبة على الدراسة والتركيز فيها، فحصل ممدوح على درجة البكالوريوس في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

قدم مشوار مليىء بالمحطات الهامة خلال مسيرة فنية كبيرة، قدم فيها العديد من الأدوار التي صارت بمثابة علامات مميزة للفنان الراحل الذى لعب فيها كافة الألوان ما بين التراجيدى والكوميدى وغيرها من الأدوار شارك للمرة الأولى خلال فترة طفولته من خلال مسلسل (الجنة العذراء) في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش.

احترف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية)عام 1996 قدم واحدة من أبرز أعماله الدرامية من بوابة مسلسل (خالتي صفية والدير) فى العام التالى قدم مسلسل فى غاية الأهمية أيضاً وهو (جمهورية زفتى).

وبعدها بعام توالت نجاحات الكبيرة فى عالم الدراما من خلال مسلسل (الضوء الشارد) ليستمرعلى عرش الدراما المصرية طيلة ثلاثة سنوات بأعمال صارت علامات فى الدراما نجاحه فى الدراما لم يؤثر على السينما، فقدم أفلام مهمة مثل "بطل من ورق"، "العذراء والشعر الأبيض".