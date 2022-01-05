شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يتبرع بـ 70٪ من أرباحه فى "ماتريكس" لأبحاث السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن النجم العالمي كيانو ريفز، تبرع بالنصيب الأكبر من أجره من العمل في النسخة الأولى من فيلم "ماتريكس" لصالح أبحاث سرطان الدم، حيث تبرع الممثل بنسبة 70% من الأموال التي حصل عليها من أرباح الفيلم، وهو ما يصل إلى أكثر من 31 مليون دولار، لصالح مؤسسة خيرية تعمل في مجال تطوير أبحاث السرطان، حسب ما نشر موقع nypost.

وذكر التقرير أن النجم البالغ 57 عاماً، حصل على 10 ملايين دولار كأجر مقدم مقابل أداء دور البطولة في فيلم الخيال العلمي المنتج في العام 1999، قبل أن يتلقى مكاسب أخرى بلغت 35 مليوناً أخرى بعدما تصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر، وكان الدافع الأكبر وراء مبادرة النجم هو معاناة شقيقته الأقرب إلى قلبه من مرض سرطان الدم لأعوام.

وتم تشخيص كيم، شقيقة الممثل الصغرى، بالمرض في العام 1991، وأمضت نحو 10 سنوات في رحلة علاج قبل أن تتعافى أخيراً في 2001.

وواصل ريفر مبادراته في التبرع لصالح تطوير علاج السرطان في السنوات التي أعقبت تعافي شقيقته، وأنشأ صندوقاً خاصاً لجمع التبرعات لصالح أبحاث السرطان.