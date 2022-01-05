شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يعلن اعتزال السوشيال ميديا .. عايز أعيش وأشتغل فى روقان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد فهمى، اعتزاله السوشيال ميديا بعد شفائه من فيروس كورونا.

وكتب فهمى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" أول حاجة هعملها بعد ما اخف .. هقفل الاكونت الprivate دا و هسيب حسابات السوشيال ميديا التانية بتاعة الشغل اللى أنا مش ماسكها .. عايز ارجع اشتغل فى روقان وأحاول أعيش فى روقان و فى عالم حقيقى الى حد ما بعيدا عن الآراء المريضة حتى لو كانت فى صالحى و ابعد عن كل التدليس الواضح المتصدق كان الناس متنيمة مغناطيسى .. اعتقد كفاية هتسلى بس لحد ما اخف ".



أحمد فهمى

وفى قت سابق، كشف الفنان أحمد فهمى عن أول صورة له من داخل العزل الصحى فى منزله، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث نشر فهمى صورة له مع كلبه الخاص، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق "كورونا".

فيما حرص عدد من الفنانين على مواساة فهمى فى إصابته بالفيروس، منهم شيكو ومحمد أنور والإعلامية منى عبد الوهاب، الذين علقوا بالقول: "ألف سلامة عليك".

وأصيبت الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمى بفيروس كورونا، أول أمس الاثنين، حيث كتبت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "أنا وأحمد إيجابى كورونا، أى حد اتعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".