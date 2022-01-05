ممدوح عبد العليم.. عمدة الضوء الشارد (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - ممدوح عبد العليم.. فنان تنوعت أدواره التى أجادها باحترافية كبيرة، فسكن قلوب الجماهير المصرية والعربية، ولد فى 10 نوفمبر 1956 ورحل عن عالمنا فى 5 يناير 2016، تاركا أعماله التى تزيد عن 60 عملا سينمائيا ومسلسلا تليفزيونيا.

ممدوح عبد العليم الذى جسد عشرات الأدوار الفنية باقتدار، وكان شغوفا بالفن، حصل على البكالوريوس فى مجال الاقتصاد والعلوم السياسية ثم التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية، والتى كانت بوابته لعالم الفن، كما تميز بثقافته ورؤيته وكان معروفا فى الوسط الفنى بأخلاقه ودماثة خلقه.



ممدوح عبد العليم

ولد عام 1956 وبدأ مشواره الفنى وعمره 8 سنوات، حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، شارك فى أكثر من 60 مسلسلا وفيلما، حصل على عشرات الجوائز الفنية والإبداعية.

تزوج ممدوح عبد العليم من المذيعة شافكى المنيرى، وكان معروفا بأخلاقه الراقية وثقافته الواسعة، كان يرفض أى مقابل مادى لظهوره فى البرامج، وتوفى عام 2016 بأزمة قلبية أثناء أداء التمرينات الرياضية.