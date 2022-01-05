فن ومشاهير

بعد إصابتهما بكورونا.. هكذا احتفل أحمد فهمي بعيد ميلاد هنا الزاهد في العزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هنا الزاهد، بطريقة مغايرة هذا العام نظرا لإصابتهما بفيروس .

وهنأ فهمي، زوجته هنا الزاهد، بعيد ميلادها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعهما، وعلّق: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي.. معلش أغرب عيد ميلاد في العزل.. لما نخف نحتفل بيه تاني"، وردت "هنا" قائلة: "شكرا على كل حاجة".

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد، عن إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا، قبل يومين، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا وأحمد إيجابي كورونا، أي حد اتعامل معانا يطمن على نفسه".

يذكر أن الثنائي اجتمعا مؤخرا في مسرحية "جوازة معفرتة" التي عُرضت بموسم الرياض بالمملكة العربية ، من بطولة النجوم: أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف وأشعار ورؤية فنية وإنتاج أمير طعيمة، ورؤية موسيقية وألحان عمرو مصطفى، وإخراج أوتاكا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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