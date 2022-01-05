"الملائكة لا يموتون".. شهيرة تنعى أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة القديرة شهيرة، الفنان أحمد الحجار، الذي رحل أمس الثلاثاء.

ونشرت شهيرة، صورة الحجار، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "الملائكة لا يموتون يا أحمد.. فجأة ذهب الفنان أحمد الحجار المختلف في كل شئ، في فنه في أخلاقه في تواضعه، بل كل شئ جميل كنت أنت، لذلك أنت ذهبت للمكان الأجمل، رحمه الله عليك في جنه الخلد، تعازينا للصديق علي الحجار، ربنا يربط على قلبك ولا حول ولا قوة إلا بالله".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية "عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية.