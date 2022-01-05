"صور| رزان مغربي بصحبة أحمد مالك في كواليس مسلسل "بيمبو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية اللبنانية رزان مغربي مجموعة صور تجمعها بالفنان أحمد مالك من كواليس مسلسل "بيمبو"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت رزان على الصور قائلة: "كواليس تصوير مسلسل بيمبو على شاهد، صور وأوقات بتعقد مع أحلى ناس".

مسلسل "بيمبو" يضم النجوم: أحمد مالك، هدى المفتي، ويجز، ملك الحسيني، سليمان عيد، ومجموعة من الضيوف منهم بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرين، تأليف محمد أديب، وشاركه في كتابة السيناريو والحوار كل من خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار، العمل يعرض على منصة شاهد.