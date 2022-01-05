لقاء الخميسي تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلادها، الذي وافق أمس 3 يناير الجاري.

ونشرت لقاء صورة من حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل لحظة وأنتي جميلة وبصحة وسلام ونجاح يا قمرة يا طيبة يا نجمة ياحلوة الحلوين وكل حبايبك حواليكي".

الفنانة إلهام شاهين احتفلت بعيد ميلادها أمس، وحضر الحفل كل من رجل الأعمال سميح ساويرس، والنجوم: ، شريف منير، تامر حبيب، لقاء الخميسي، دينا، فيفي عبده، ومنة شلبي.

يذكر أن إلهام شاهين، تشارك في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، ويشاركها في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد السعدني، ومن تأليف محمد هشام عبية.