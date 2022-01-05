شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Clifford the Big Red Dog يحقق 73 مليون دولار منذ طرحه فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Clifford the Big Red Dog إيرادات وصلت إلى 73 مليونًا و 447 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، منذ يوم 10 نوفمبر من العام الماضى، وكان قد حقق العمل إيرادات وصلت إلى 16 مليونًا و627 ألف دولار بـالعرض الافتتاحى للعمل بـ3700 دارعرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 48 مليونًا و 947 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و24 ملايين و 500 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، العمل الجديد من إنتاج Paramount Pictures، ومن المقرر أن يطرح الفيلم بعدد كبير من دور العرض حول العالم قبل انتهاء الشهر الجارى نوفمبر.

يدور فيلم الدراما العائلية Clifford the Big Red Dog بينما تكافح تلميذة المدرسة الإعدادية إميلى إليزابيث للتأقلم فى المنزل والمدرسة، ومن ثم تكتشف وجود جرو أحمر صغيرًا، الذى سيصبح أفضل صديق لها، ولكن عندما تصبح كليفورد كلبة حمراء عملاقة فى شقتها فى مدينة نيويورك وتجذب انتباه شركة وراثية ترغب فى شراء الحيوانات، يتعين على إميلى وعمها كيسى محاربة قوى الجشع أثناء هروبهما عبر مدينة نيويورك، وعلى طول الطريق، يؤثر كليفورد على حياة كل من حوله ويعلم إميلي وعمها المعنى الحقيقي للقبول والحب غير المشروط.

الفيلم الجديد مستوحى من شخصية سكولاستيك المحبوبة، حيث سيعلم كليفورد العالم كيف يحب الكبار.

فيلم Clifford the Big Red Dog من بطولة كل من داربي كامب، جاك وايتهول، إيزاك وانج، جون كليز، سيينا جيلوري، توني هيل، ديفيد آلان جرير، هوراشيو سانز، بول رودريجيز، راسل بيترز، كيث إيويل.

قام المخرج والت بيكر، بإخراج فيلم الدراما العائلية الجديد Clifford the Big Red Dog، وقام بكتابة الفيلم الجديد عدد من المؤلفين العالميين، وهم جاي شيريك، ديفيد رون، بليز همنجواي، جاستن مالين، إلين رابوبورت، وأخيرا نورمان بريدويل.