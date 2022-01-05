شكرا لقرائتكم خبر عن بدون فرقة موسيقية.. لطيفة تحيي حفل "إكسبو دبى" رغم غياب العازفين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصرّت الفنانة لطيفة على إحياء حفلها مساء الثلاثاء في قاعة اليوبيل بـ اكسبو 2020 دبي بدون مصاحبة فرقة موسيقية لها، نظرًا لإصابة مايسترو فرقتها الموسيقية محمد الأسود وبعض العازفين بكورونا، وذلك احترامًا منها لجمهورها.

وبدأت الفنانة لطيفة العرفاوي حفل اليوم الوطني التونسي لـ"اكسبو دبي 2022" بلا فرقة موسيقية مصاحبة، وقالت قبل الحفل: "أنا اليوم أمام مسئولية كبيرة لوطني، فهو اليوم الوطني لبلدي تونس، وسوف أحيي الحفل بدون فرقة موسيقية بسبب إصابة المايسترو محمد الأسود وأغلب الموسيقيين بفايروس كورونا، وأنا صممت أني أحيي الحفل احترام مني لكل الحضور ولوطني".

وقبل بدء حفلها بقليل كتبت لطيفة تغريدة على تويتر، قائلة: "لن أخذل جمهوري الى جاني من برشه بقايع استنوني بعد شوية هالمسرح"، كما ذكرت في تغريدة سابقة: "اما يكون عندك واجب وطني وحفلة والمايسترو عنده كورونا وبعض العازفين عندهم كورونا والفرقة رجعت الفندق اش تعملوا؟".





واحتفلت النجمة التونسية مع جمهورها من كافة الجاليات العربية المتواجدة بدبي، والذين حرصوا على حضور الحفل المقام على خشبة مسرح حديقة اليوبيل، ووسط حضور كبير وتفاعل لافت حققت الحفلة نجاح كبير وردود فعل إيجابية كبيرة.

وقدمت لطيفة باقة من أشهر أغنياتها الجديدة ‏والقديمة، حيث مزجت بين أغاني الماضي والحاضر، حتى تتناسب مع كافة الأجيال التي حضرت ‏الحفل، كما شاركت لطيفة في الحفل، نخبة من أبرز نجوم الفن التونسي، وهم الفنانان مهدي العياشي، وزياد غرسة، حيث قدما مجموعة من أبرز الأغنيات التراثية والفولكلورية التونسية.