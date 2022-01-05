شيماء سيف تهنئ والدتها بعيد ميلادها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة شيماء سيف والدتها بعيد ميلادها، الذي وافق أمس الثلاثاء 4 يناير.

ونشرت شيماء مقطع فيديو لوالدتها وهي في طريقها للطائرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبتي وقلبي كل سنة وإنتي طيبة يا كوكو يا أحلى ماما ربنا يخليكي ليا يارب وميحرمنيش منك أبدا ويديكي الصحة والعافية والسعادة وراحة البال ويقدرني أعوضك عن كل لحظه فرحتيني فيها يا أحن وأجمل أم في الدنيا".

وعرضت شيماء سيف مؤخرا مسرحية "عائلة تس" التي تضمنت مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية رجل ثري يواجه خطر الإفلاس بينما يحاول الأبناء ابتكار حلول للخروج من الأزمة.

المسرحية بطولة النجوم: بيومي فؤاد، شيماء سيف، مصطفى خاطر، محمد سلام، أوس أوس، وسليمان عيد وغيرهم، من إخراج أوتاكا.