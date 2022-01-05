شكرا لقرائتكم خبر عن The Matrix Resurrections يحقق 106مليون دولار إيرادات فى أسبوعين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Matrix Resurrections إيرادات وصلت إلى 106 مليون دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضى 2021، بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Matrix Resurrections بين 30 مليون و 900 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 75 مليون و 100 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و 28 دقيقة.

ويدور فيلم The Matrix Resurrections حول العودة إلى عالم من حقيقتين: الأولى، الحياة اليومية، والحياة الثانية ما يكمن وراءه، ولمعرفة ما إذا كان واقعه هو حقيقة أم لا، لكي يعرف نفسه حقًا، سيتعين على السيد أندرسون الاختيار مرة أخرى.

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس.

وبالرغم من مرور حوالي 19 عاما على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر الجاري.

وحصل فيلم "The Matrix" على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائى، وأفضل مونتاج صوتى، ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضًا على جوائز Saturn Award لأفضل فيلم للخيال العلمى، وأفضل إخراج، وجوائز BAFTA Award لأفضل صوت، وأفضل إنجاز فى مجال المؤثرات البصرية الخاصة؛ وذلك بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل تصوير سينمائى، وأفضل إنتاج.