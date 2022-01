شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستقبل فيلم جينيفر لوبيز Marry Me قبل الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Universal Pictures عن طرح فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفر لوبيز في دور العرض الفرنسية يوم 9 فبرايرالمقبل، وذلك قبل طرحه يوم 11 فبراير2022، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهوالفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me‬، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me‬" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

‎وطرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "on may way" من فيلمها المنتظر عرضه marry me، ونشرت لوبيز عبر حسابها على موقع "إنستجرام" برومو الأغنية، مصحوبة بتعليق: "الفيديو الرسمي تم طرحه بالوقت الحالي.. أنا سعيدة جدًا لأنكم جميعًا تحبون الأغنية وآمل أن يعجبكم الفيديو بقدر ما أحب.. هذا يجعلني متحمسة جدًا لطرح فيلم Marry me في دور العرض.