أحمد عز بجوار مكتب وبار "الجريمة" في العرض الخاص (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان أحمد عز على التقاط صورًا بجوار ديكور أحدث أفلامه "الجريمة"، الذي احتفل به في عرض خاص أقيم مساء أمس الثلاثاء في سينما جالكسي بكايرو فستيفال سيتي مول.

عز التقط صورًا مع بار تواجد في مشاهد شقته بالفيلم، وكذلك مكتب كامل ضم مكتبة وراديو ومُسجل صوت يعودان لحقبة السبعينيات التي تدور فيها معظم أحداث "الجريمة"، كما احتوى المكتب على صورة الفنان رياض الخولي بالأبيض والأسود، والذي يجسد دور جد عز بالعمل، كما ظهر في العرض مجموعة من الشباب ارتدوا زي فترة السبعينيات.

وشهد العرض حضور أبطال الفيلم وصناعه، بينهم: أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، شريف عرفة، المنتج هشام عبدالخالق، نبيل عيسى، محمد جمعة، محمد أبو داوود، وسيد رجب.

جدير بالذكر أن المخرج شريف عرفة انتهى من تصوير الفيلم في يوليو الماضي، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء 5 يناير، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام "ريتسا"، "من أجل زيكو"، "برا المنهج"، "الكاهن"، "مربع برمودة"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين".