فن ومشاهير

أحمد عز ومنة شلبي والكدواني يحتفلون بـ"الجريمة" في عرض خاص (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "الجريمة" قصة وإخراج شريف عرفة، في سينما جالكسي بكايرو فستيفال سيتي مول.

وشهد العرض حضور أبطال الفيلم وصناعه، بينهم: أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، شريف عرفة، المنتج هشام عبدالخالق، نبيل عيسى، محمد جمعة، محمد أبو داوود، وسيد رجب.

جدير بالذكر أن المخرج شريف عرفة انتهى من تصوير الفيلم في يوليو الماضي، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي اليوم الأربعاء 5 يناير، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام "ريتسا"، "من أجل زيكو"، "برا المنهج"، "الكاهن"، "مربع برمودة"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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