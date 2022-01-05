"كارمن سليمان تنشر كواليس بروفة حفل "ليالي أواسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان مقطع فيديو من كواليس بروفة حفلها الغنائي "ليالي أواسيس"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، والمقرر أن تحييه اليوم بموسم الرياض.

وعلقت كارمن على الفيديو قائلة: "لايف دلوقتي من بروفة حفل ليالي أواسيس بكره في موسم الرياض".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "تعبت أشكي" باللهجة الخليجية عبر قناتها على "يوتيوب"، وهى من كلمات نهار، ألحان بنت الكويت، توزيع براك المطوع، مكس وماستر جاسم محمد، وتسجيل صوت ماهر صلاح، إخراج مصطفى جاد، وإنتاج سي إس ميوزك.