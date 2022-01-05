فايز المالكي يحذر الشباب من خطورة العلاقات المحرمة عبر الانترنت.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 يناير 2022 03:50 صباحاً - نشر الفنان السعودي فايز المالكي مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر تضمن رسالة تحذيرية للشباب من السعى الى اقامة علاقات جنسية عبر الانترنت مما قد يسببه ذلك من تعرض للابتزاز.

ويروي الشاب في الفيديو المراحل التي يبدأ فيها الشاب بالتواصل بهدف إقامة علاقة جنسية ثم ذهابه الى الفندق ومن ثم ابتزازه في النهاية.

وقال الشاب: “البعض يلجأ الى البحث عن علاقات محرمة عبر الانترنت مع ايا كان المتوفر والموجود وستحصل عصابات في الانترنت وسيستهدفونك وسينادونك ويقولون تعال المهم جيب فلوسك معك فقط”.

وتابع “سيرسلون لك الصور الموجودة عندهم وتختار ثم سيواعدونك في الفندق الفلاني وتجيهم وبعد ما ترحلهم يقولون صور وجهك عشان نتأكد ثم يطلبون منك تصوير الفلوس”.

واضاف “ستروح الغرفة والمكان الذي واعدوك فيه وتدخل وتحصل الشيء اللي انت جايه عشانه ومجرد انك تخلص وتطلع الباب وتروح سيارتك من هنا تبدأ تتغير حياتك 180 درجة والذي سيصلك في الجزء الثاني من الاحداث انه سيتم تصويرك وانت داخل الغرفة وانت انتظر يومين ثلاثة فقط ليغيرون المكان او بمجرد خروجهم من البلد وسيتم ابتزازك بطريقة بشعة جدا وهذيك الساعة ستسكر الدنيا في وجهك”.