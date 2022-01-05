شكرا لقرائتكم خبر عن Eternals لـ أنجلينا جولى يحقق 401 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين Eternals إيرادات وصلت إلى 401 مليون و 454 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات 164 مليونًا و 693 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 236 مليونا و 760 آلاف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

وكان قد طرح العمل بـ عدد من دور العرض المختلف حول العالم منذ يوم 5 نوفمبر الماضى، وكان قد تم منع الفيلم بـ عدد من دور العرض العربية بسبب بعض المشاهد التي تتنافى مع قيم هذه المجتمعات، العمل من إنتاج شركة مارفل.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

كما أعلنت سينما أي ماكس في مصر في بيان من خلال صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن عدم عرض فيلم Eternals في مصر غدًا الأربعاء مثلما كان مقرر له، وعلم الخليج 365 من مصادر موثوقة أن الفيلم لم يعرض في مصر وذلك لمخالفته القيم المجتمعية.

وكان قد تسبب فيلم مارفل الجديد Eternals، فى الكثير من الأزمات تزامنًا مع العرض الأول للفيلم بصالات السينمات العالمية والمحلية في عدد من الدول، حيث قررت عدة دول منع عرض الفيلم على شاشاتها بسبب ما يحتويه على مخالفات بالجملة.