شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومحمد فؤاد وإبراهيم عبد القادر ينعون أحمد الحجار: أخ عزيز وخلوق ومهذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب والفنان محمد فؤاد والنجم تامر حسنى والمطرب إبراهيم عبد القادر، على تقديم العزاء لأسرة الفنان الكبير الراحل أحمد الحجار، الذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

تامر حسنى كتب عبر حسابه على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، شقيق الفنان على الحجار، نتقدم بالعزاء له ولعائلته الكريمة".

فيما كتب محمد فؤاد، عبر حسابه على إنستجرام: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. خالص التعازى فى وفاة الأخ العزيز والإنسان النقى، الفنان الغالى أحمد الحجار، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

بينما كتب المطرب إبراهيم عبد القادر، عبر حسابه على إنستجرام أيضا: "الخلوق المهذب الفنان القدير أحمد الحجار فى ذمة الله، ألف رحمة ونور عليك يا صديق العمر".



الفنان الراحل أحمد الحجار

وتوفى المطرب والملحن الكبير أحمد الحجار، شقيق المطرب على الحجار، مساء الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، الذى قدم فى مشواره عددا من الأعمال المهمة وتعاون مع كبار النجوم بألحانه التى ما زالت تاركة بصمة مع الجمهور.

وقررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن الجثمان فى مقابر العائلة البساتين.



إبراهيم عبد القادر



تامر حسنى