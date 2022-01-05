شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى أحمد عز مع الجماهير لحظة وصوله العرض الخاص لفيلم الجريمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد عز، على التقاط الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه خلال حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "الجريمة"، الذى يشاركه البطولة النجم ماجد الكدوانى ومنة شلبى، حيث انتشرت فيديوهات عبر حسابات محبى أحمد عز، وهو يلتقط السيلفى مع الجمهور لحظة وصوله لقاعة السينما وحضور العرض الخاص.

واحتفل صناع فيلم "الجريمة" بالعرض الخاص والأول للفيلم داخل أحد سينمات منطقة التجمع الخامس، مساء اليوم، الثلاثاء، وحضره عدد كبير من صناع الفيلم، منهم النجوم أحمد عز والنجم ماجد الكدوانى ومنة شلبى والمخرج شريف عرفة والفنانون محمد جمعة ومحمد أبو داود ونبيل عيسى، والسيناريست أمين جمال، والفنان الشاب كريم مغاورى، وبعد إقامة العرض الخاص مساء اليوم الثلاثاء سيتم عرضه للجمهور بمختلف السينمات بدءا من غد الأربعاء 5 يناير.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة" فى إطار تشويقى حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، منة شلبى، ماجد الكدوانى، سيد رجب، رياض الخولى، نبيل عيسى، محمد الشرنوبى، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، شارك في السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز، إنتاج هشام عبد الخالق، قصة وإخراج شريف عرفة.



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