شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحمد الحجار غدا من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن الجثمان في مقابر العائلة بالبساتين.

وفى أول تعليق من النجم على الحجار بعد وفاة أخيه أحمد الحجار كتب على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. نسألكم الدعاء".

وتوفي، منذ قليل، الفنان أحمد الحجار شقيق النجم على الحجار وابن المطرب والملحن إبراهيم الحجار، عن عمر 65 عاما.

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.