شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يكتب تقارير عن المساجين فى فيلمه "العيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد حلمى تصوير مشاهده بأحدث أفلامه "العيل"، ويجسد دور أخصائى اجتماعى ويكتب تقارير عن المساجين وحالاتهم النفسية داخل مصلحة السجون، ويتعرض لكثير من المواقف، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الإستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.