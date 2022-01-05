تعرف على موعد ومكان جنازة أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن عصام الحجار، نجل الفنان الراحل أحمد الحجار، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن موعد ومكان جنازة والده، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عاما.

وكتب عصام "البقاء لله، توفي اليوم والدي أحمد الحجار وصلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة".

كما نعاه الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وكتب عبر "فيسبوك": "الدوام لله الفنان أحمد الحجار، الصلاة بعد صلاة الظهر السيدة نفيسة، الدوام لله".

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار ونجل الفنان الراحل إبراهيم الحجار عن عمر يناهز 65 عاما.

وأعلن الخبر الشاعر جمال بخيت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.