عمرو دياب ينعى أحمد الحجار عبر "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" الفنان أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا مساء يوم الثلاثاء.

وكتب عمرو "خالص عزائي لعائلة الحجار والفنان الكبير علي الحجار لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار، رحمه الله وألهم العائلة الصبر والسلوان".

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار ونجل الفنان الراحل إبراهيم الحجار عن عمر يناهز 65 عاما.

وأعلن الخبر الشاعر جمال بخيت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.