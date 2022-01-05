"مش قادر أستوعب".. صلاح عبدالله يعبر عن صدمته لرحيل أحمد الحجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عبر الفنان الكبير صلاح عبد الله عن صدمته لرحيل الملحن أحمد الحجار منذ ساعات قليلة.

وكتب عبر حسابه على الفيسبوك: "أحمد الحجار، سابها ومشي وسابنا ومشي ومش قادر، أقول حاجة لإني لسه بحاول أستوعب خبر الرحيل لمفاجئ لهذا الملاك عن دنيانا".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

كان أول ألحانه أغنية "اعذريني" لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وبعدها انطلق في تقديم الألحان لعدد من كبار المطربين من بينهم: محمد فؤاد، هشام عباس، علاء عبدالخالق، أنغام، أنوشكا، وتعد أغنية "عود" هي بداية شهرته كمطرب، وقدم خلال مسيرته الفنية 4 ألبومات غنائية