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أول تعليق من علي الحجار بعد وفاة شقيقه أحمد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في أول تعليق له بعد وفاة شقيقه أحمد، نشر الفنان علي الحجار عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة شقيقه.

وكتب تعليقا على الصورة "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار، نسألكم الدعاء".

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار ونجل الفنان الراحل إبراهيم الحجار عن عمر يناهز 65 عاما.

وأعلن الخبر الشاعر جمال بخيت، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله، رحل الملاك، أحمد الحجار، ياريتني كنت أنا يا أحمد".

الفنان أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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