إصابة محمد كيلاني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد كيلاني إصابته بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء.

ونشر كيلاني منشورًا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب كيلاني على الصورة: "الحمد لله.. إيجابي كورونا".

يذكر أن محمد كيلانى شارك في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

"الاختيار 2" بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبري، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين الشباب.