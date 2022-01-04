محمد صبحي يسافر إلى عمان لتكريمه في مئوية المملكة الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم النجم الكبير محمد صبحي بالمملكة الأردنية الهاشمية، غدا الأربعاء عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك خلال احتفال ضخم علي مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية والتي تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار وبالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي.

الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، هي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان الأردنيين، تحكي قصة وطن بُني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار، وهي محطة لاستلهام التاريخ المشرق للدولة الأردنية، والتطلع إلى الأمام، لتكون منارة تستمد منها الأجيال الدروس والعبر نحو مستقبل مشرق لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المئوية الثانية.

الفنان محمد صبحي عقب عودته من الأردن يبدأ موسما جديدا من مسرحيته نجوم الظهر بداية من يوم 13 يناير، والعرض كتبه ويقوم ببطولته وإخراجه النجم محمد صبحي وشاركه الكتابة أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء ميريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.

ويشارك في بطولة المسرحية كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز، جيهان قمري، عبد الرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفي يوسف، منة طارق، وأنجيلكا، ليلى فوزي، وليد هاني، ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.