"صورة| منى زكي رفقة محمد هنيدي في كواليس فيلم "الجواهرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت صفحة "عرب وود"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمع الفنان محمد هنيدي بالفنانة منى زكي من كواليس أحدث أفلامهما "الجواهرجي".

وعلق الحساب الرسمي على الصورة: "هنيدي ومنى زكي بأحدث ظهور في كواليس فيلم الجواهرجي".

ويجمع "الجواهرجي" الثنائي "هنيدي" ومنى زكي بعد فترة غياب منذ فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

فيلم "الجواهرجى" من بطولة: محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.