مصر.. الحكم بالسجن المؤبد على طبيب قتل زوجته بـ17 طعنة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 10:15 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يناير - 2022 9:59 مساءً

قضت محكمة جنايات المنصورة في مصر بالسجن المؤبد لمعيد بكلية طب الأسنان بإحدى الكليات الخاصة قتل زوجته بـ17 طعنة بمنزلهما ثالث أيام عيد الأضحى الماضي.

وكان المتهم الدكتور محمود. م. ع (27 سنة) قد قتل المجني عليها زوجته ياسمين حسن يوسف يوسف حسن (26 سنة) عمدا مع سبق ‏الإصرار، ووجه لها طعنات بواسطة سلاح أبيض (سكين) مما أدى إلى إصابتها بجروح أدت إلى مقتلها.

وأدلت والدة المجني عليها، بشهادتها مؤكدة أنه وعلى إثر خلافات زوجية ‏بين ابنتها والمتهم، أخذ نحو إساءة معاملتها، حتى استعر الخلاف بينهما وبلغ الذروة، ونشبت بينهما مشادة ‏كلامية، فعقد العزم على الخلاص منها واستل سكينا وعاجلها بعدة طعنات، وذلك على حين غرة، مما أدى إلى مقتلها.