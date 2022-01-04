بريتني سبيرز تحذف شقيقتها من انستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقدمت النجمة العالمية بريتني سبيرز على إلغاء متابعة شقيقتها الصغرى جيمي لين سبيرز على إنستغرام، وذلك قبل أيام من طرح مذكرات أختها.

وقد اختارت النجمة فقط شقيقتها من قائمة الأشخاص الذين تتابعهم كي تحذفها، حيث لا تزال تتابع 46 شخصًا، منهم خطيبها سام أصغري، سيلينا جوميز، مايلي سايروس، باريس هيلتون، ليدي جاجا، وقد دعموا جميعًا بريتني في قضية الوصاية. حيث كتبت حينها ليدي غاغا: “لقد أحببت بريتني طوال حياتها المهنية. احترمتها، وأعجبت بقوتها، لقد مكّنت الكثير من الناس وما زالت تفعل ذلك. جداً سعيدة من أجلك اليوم. لم تستحقي أبداً ما حدث لك، أنتِ نجمة خارقة وإنسانة خارقة”. أما باريس هيلتون فكتبت: “أنا سعيدة جداً أن هذا اليوم قد جاء أخيراً، هذه اللحظة تأخرت كثيراً… بريتني سبيرز حرة وأخيراً… أنت الروح الأكثر مرونة ولطفاً وإلهاماً، كلنا نحبك كثيراً، أفضل أيامك لم تأت بعد”.

وكانت المحكمة العليا في لوس أنجلوس قد أنهت في جلسة استماع يوم الجمعة برئاسة القاضية “بريندا بيني” الحكم الذي كان يقضي بوصاية “جيمي سبيرز” القانونية على ابنته “بريتني” والتي استمرت 13 عاماً، بدعوى تعرضها لمشاكل صحية عقلية. وقد جاء هذا الحكم بعد طلب “ماثيو روزنغارت” محامي “سبيرز” بإنهاء الوصاية، مع توافر شبكة أمان للعناية بالشؤون المالية والشخصية لموكلته. قالت القاضية: “لن يكون هناك حاجة لتقييم طبي لسبيرز”.

ورغم أنّ نجمة البوب الأمريكية تنفست الصعداء أخيراً بعد ضمانها انتهاء فترة وصايتها، لكن معركتها القانونية مع والدها لم تنته بعد، حيث قدم محاميها التماساً للمحكمة يطلب فيه إلى جانب عزل “جيمي سبيرز”، طلب تحقيق يتعلق بمزاعم “بريتني” حول وضع والدها أجهزة تسجيل بشكل غير قانوني في غرفة نومها دون موافقتها.