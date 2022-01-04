زينة تثير الجدل برسالة غامضة على مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جديدة لها وجّهت من خلالها رسالة غامضة الى شخص لم تحدّد هويته، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل بين جمهورها حول الشخصية التي وجّهت الرسالة إليها.

وعلّقت زينة على صورتها قائلةً: “لما تلاقيني عديتهالك من غير حساب اعرف اني عديتك معاها… وعجبي”، لتتلقى العديد من تعليقات جمهورها حيث أيدّها البعض في قولها فيما تساءل آخرون عن الشخص الذي تقصده برسالتها.

وكانت زينة قد أعلنت خوضها أولى بطولاتها مع المسلسلات التي تعرض على المنصات الالكترونية بمسلسل “420 دقيقة” من تأليف محمد رجال وإخراج هاني عادل، وجارٍ حالياً معاينة أماكن تصوير العمل للاستقرار على التفاصيل النهائية واختيار باقي أبطاله.

يُذكر أن آخر أعمال زينة، مسلسل “كله بالحب” الذي عُرض في رمضان 2021، وشاركها في بطولته: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.