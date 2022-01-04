على "نجوم إف إم".. بشرى ضيفة أولى حلقات "أسرار النجوم" في العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، في أولى حلقاته بالعام الجديد، بعد غد الخميس، عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم تي في"، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقدم البرنامج إنجي علي.

وتتحدث بشرى عن عودتها للغناء مرة أخرى من خلال أغنية "حاجة واحدة" التي طرحتها منذ أيام، وتعاونت فيها مع أحمد البرازيلي الذي كتب الكلمات والألحان، وتوزيع إلهامي دهيمة وإخراج محمود رشاد.

كما تتحدث عن عودتها للسينما أيضا من خلال فيلم "معالي ماما"، مع محمود الليثي، ونخبة من الشباب تضم: نور إيهاب، سليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، نور قدري، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق، شريف باهر، طاهر أبو ليلة، إسماعيل شرف، دعاء رجب، وعدد من الوجوه الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"، يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم تي في"، وتقدمه المذيعة إنجي علي، ويتم استضافة نخبة من أهم نجوم الفن في مصر والوطن العربي