إلياس الرحباني.. غنى من ألحانه وديع الصافي و"دمي ودموعي وابتساماتي" أشهر أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة صاحب أجمل المقطوعات الرومانتيكية في تاريخ الموسيقى العربية وهو الموسيقار إلياس الرحباني، الذي رحل عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

ولد الرحباني عام 1938 في قرية أنطلياس بدولة لبنان، درس الموسيقى في الأكاديمية اللبنانية (1945-1958) والمعهد الوطني للموسيقى (1955-1956)، إضافة إلى تلقيه دروسًا خاصة لعشرة أعوام، تحت إشراف أساتذة فرنسيين في الموسيقى.

أحب الموسيقى بعد أن تعرّف عليها من خلال أخويه عاصي ومنصور الرحباني (الأخوين رحباني) اللذين يكبرانه في السن، وفي العشرين من عمره (1958) استدعته إذاعة "بي بي سي" البريطانية بفرعها في لبنان وتعاقدت معه على تلحين 40 أغنية و13 برنامجًا، فكان ذلك أول عمل رسمي له بأجر بلغ 3900 ليرة لبنانية.

تلقى العديد من الجوائز، منها: جائزة مسابقة شبابية في الموسيقى الكلاسيكية 1964، جائزة عن مقطوعة La Guerre Est Finie في مهرجان أثينا عام 1970، شهادة السينما في المهرجان الدولي للفيلم الإعلاني في البندقية عام 1977، الجائزة الثانية في مهرجان لندن الدولي للإعلان عام 1995، الجائزة الأولى في روستوك بألمانيا عن أغنية Mory، وجوائز في البرازيل واليونان وبلغاريا.

في عام 2004 صدرت أغنية أتحدى العالم للمغني صابر الرباعي، فاعترض إلياس لدى صاحب اللحن خالد البكري والشركة المنتجة روتانا، بأنها تشبه في جملها اللحنية بعض ألحانه، خاصة لحن معزوفة "نينا ماريا" الذي ألّفه في سبعينيات القرن العشرين، لكنهم لم يقبلوا التفاوض معه، أدى هذا إلى دعوى رفعها ضد الملحن والشركة في القضاء اللبناني لأجل حقوق الملكية، فتم إجراء تحقيق فني متخصص من قِبل لجنة الاستماع في جمعية المؤلفين والملحنين، وربح إلياس الدعوى بصدور حكم بإلزام الشركة بسحب الألبوم من الأسواق وإضافة اسمه عليه.

لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، نحو 2000 منها عربية، وألّف موسيقى تصويرية لخمسة وعشرين فيلمًا، منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم: "دمي ودموعي وابتسامتي، حبيبتي، أجمل أيام حياتي، ومسلسل عازف الليل".

ومن أعماله ألحان وكلمات عدد من أشهر أغاني الفنانة فيروز، كذلك لحّن إلياس العديد للفنانة صباح: "كيف حالك يا أسمر، شفته بالقناطر، وياهلي يابا".

وغنى من ألحانه: وديع الصافي، ملحم بركات، نصري شمس الدين، ماجدة الرومي، كما تعاون مع عدد من مغنيّ جيل أحدث، منهم: جوليا بطرس، باسكال صقر.

إلياس الرحباني له العديد من الموسيقى الرومانسية على مدار مشواره الفني بداية من الستينيات والسبعينيات .