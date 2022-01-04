نجوى كرم تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل خلال الفترة الماضية.

وقالت نجوى خلال لقائها في برنامج the insider بالعربى،: "عبالى أتحلى دايما، عبالى كل سنة جدد عن سنة فبلاقى حالى بلمسات حلوة عم صير أحلى".

وردا على سؤال مقدم البرنامج إيلي نخلة حول خضوعها لجراحة تجميل جديدة: "شو الفرق إذا عاملة عمليات أو لاء؟ يهمنا النتيجة".

ومن ناحية أخرى أحيت نجوى كرم حفل غنائي، في مدينة دبي الإماراتية بالتزامن مع احتفالات موسم رأس السنة.

وكانت المطربة اللبنانية قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ساحر قلوب" وهي من كلمات عامر لوند، وألحان علي حسون، وتوزيع داني حلو.