"سمية الخشاب تنشر صورًا من حلقتها في برنامج "كلام الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورًا لها من كواليس برنامج "كلام الناس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الخشاب في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان قصير من اللون الأسود.

وعلقت سمية على الصور: "من حلقتي في برنامج كلام الناس".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".