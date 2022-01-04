هكذا علقت لقاء الخميسي على صورة جمعتها بمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة للكينج محمد منير.

ونشرت لقاء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحب كله، منير".

وشارك الفنان محمد منير في الاحتفالية التي أقامتها الفنانة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق 3 يناير من كل عام.

جدير بالذكر أن الفنان محمد منير أحيا قبل أيام حفلا غنائيا كبيرا شهد حضور قطاع عريض من جمهوره، وعبر بعدها في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته بلقاء محبيه: "الحمد لله كانت هناك حالة اشتياق جميلة لدي للجمهور، وعشنا معا بتوفيق من الله حالة من الحب، وكانت هناك طاقة محبة ربنا أكرمنا بها، وأعطتنا الدفء، وكنت حريص على تقديم أفضل ما لدي على قدر مشاعرهم الجميلة".