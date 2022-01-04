شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الفيلم الوثائقى Janet عن جانيت جاكسون 28 يناير الجارى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل الفيلم الوثائقى Janet، الذى يدورعن حياة المغنية والمؤلفة وشقيقة المغنى الراحل مايكل جاكسون، جانيت جاكسون، يوم 28 يناير الجارى، من خلال شبكتى Lifetime و A&E، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك للاحتفال بالذكرى الأربعين للألبوم الأول للمغنية.

وقالت جاكسون عن الفيلم الوثائقى : "هذه قصتي التي أردت توثيقها، وليس من وجهة نظر شخص آخر، هذه هي الحقيقة، تقبلها أو اتركها، هذا أنا."

وأظهرالفيديو الترويجى للفيلم الوثائقى، ظهور كل من ميسي إليوت وماريا كاري وبولا عبدول لمناقشة تأثير جانيت جاكسون على المجتمع الغنائى، بالإضافة إلى تيتو جاكسون قائلاً إن جانيت "ستكون دائمًا أختي الصغيرة"، كما توجد بعض المقتطفات المختصرة عن الأخ الراحل مايكل جاكسون والنجم المشارك لجانيت في Poetic Justice توباك شاكور.

تم تصوير الفيلم الوثائقي إلى حد كبير في الوقت الذي توفي فيه والد جاكسون جو في عام 2018، وبالاعتماد على لقطات أرشيفية، سيستكشف الفيلم الوثائقي لحظات مهمة طوال حياة جاكسون ومهنتها، بما في ذلك وفاة شقيقها مايكل في عام 2009.

وكانت قد باعت المغنية الشهيرة جانيت جاكسون، جزءا من طاقمها الأسطورى، الذي ارتدته أثناء أداء أغنية "ريذم نيشن" عام 1990، وبيعت السترة التي صممت على الطراز العسكرى بمبلغ 81 ألفا و250 دولاراً فى مزاد، فى بيفرلي هيلز، وهو ما يزيد 20 مرة على تقديرها قبل البيع، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووفقا لدار جوليان للمزادات، كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يتراوح بين 4000 و6000 دولار، كما باعت المغنية الشهيرة أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولاتها وخلال مقاطع موسيقية مصورة.

وضم المزاد أزياء من جولاتها الغنائية، مع مقاطع مصورة من أغانيها: "كونترول" و"ناستي" و"ماذا فعلت لأجلي مؤخراً"، بالإضافة إلى مجموعة أزياء جاكسون من أغنية "سكريم" برفقة شقيقها الراحل النجم مايكل جاكسون، وكذلك أغلى مقطوعة موسيقية مصورة في العالم بقيمة سبعة ملايين دولار.