إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول إنفصالها عن حسن الرداد بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 يناير 2022 05:44 مساءً - حسمت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” الجدل الذي أثير في الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها الفنان ” حسن الرداد ” بسبب عدم ظهورهما معا في الآونة الأخيرة .

فكشف الفنان حسن الرداد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام عن باقة الورد التي أرسلتها له زوجته إيمي سمير غانم بمناسبة عيد ميلاده .

وظهرت باقة الورد في الصورة على شكل قلب وتكونت من مجموعة من الورود الحمراء وأرفقت ببطاقة كتب عليها : ” من إيمي سمير غانم ” .

وأعادت إيمي سمير غانم نشر منشور حسن الرداد عبر حسابها على إنستجرام بطريقة الاستوري لترد بذلك وبطريقة غير مباشرة على شائعات انفصالها عن زوجها .

يذكر أن حسن الرداد يتواجد في هذه الأيام بالمملكة العربية السعودية لعرض مسرحيته الجديدة ” في نص الليل ” ضمن فعاليات موسم الرياض .. بينما أدت إيمي سمير غانم قبل أيام مناسك العمرة في بيت الله الحرام .