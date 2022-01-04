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شفاء أعضاء الفريق الغنائى الكورى BTS المصابين بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - كشف فريق BTS عن تعافي "جين" و "أر أم " من أعضاء الفريق من فيروس كورونا، وذلك بعد تعافي "سوجا"، حيث تلقي سوجا العلاج في المنزل خلال الأيام العشرة الماضية من يوم الجمعة 24 ديسمبر ، وأصبح الآن قادرًا على العودة إلى أنشطته اليومية.

وكان أصيب 3 أعضاء من فرقة "BTS Universe" الكورية الشهيرة لموسيقى البوب، بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد عودتهم من الخارج، حسبما ذكرت وكالة الإدارة الخاصة بهم.

وقالت وكالة بيه هيت ميوزيك، في بيان - إنه تم تشخيص إصابة "إر إم" و"جين" بفيروس كورونا، كما قالت - في وقت سابق - إن عضوا آخر هو "سوجا" ثبتت إصابته بالفيروس.

وقالت الوكالة إن الثلاثة تلقوا جرعة لقاح ثانية في أغسطس الماضى، وفرقة "BTS Universe" هي فرقة من سبعة أعضاء، الأعضاء الأربعة الآخرون هم: جيه - هوب وجانغكوك وفي وجيمين.

ووفقًا للوكالة، لم تظهر على "أر إم" أي أعراض معينة، بينما أظهر "جين" أعراض خفيفة بما في ذلك حمى خفيفة ويخضع لعلاج ذاتي في المنزل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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