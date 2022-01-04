شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض Morbius لـ جاريد ليتو إلى إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت سوني كورب السينمائية في بيان إنها ستؤجل عرض فيلم البطل الخارق Morbius الي أبريل، حيث كان من المقرر عرضه يناير الجاري.



Morbius

وتأجل طرح الفيلم الذي يقوم ببطولته جاريد ليتو، الذي يقوم بدور موربيوس، عدة مرات خلال جائحة كوفيد-19. وكان أحدث موعد مزمع لإطلاقه هو 28 يناير الجاري، وحسب ما نشر موقع variety يشكل التأجيل انتكاسة بالنسبة لدور السينما التي تحاول التعافي من موجات الإغلاق خلال أزمة كوفيد.

وتحتفي سلاسل دور العرض السينمائي، ومنها إيه.إم.سي إنترتينمنت وسينيمارك هولدنجز وسينيورلد جروب، بمبيعات تذاكر ضخمة لفيلم سوني المعروض حاليا سبايدرمان، في حين أثارت السلالة أوميكرون سريعة الانتشار من فيروس كورونا مخاوف جديدة بشأن ما إذا كان المشاهدون سيشعرون بارتياح للذهاب إلى دور السينما خلال الجائحة.

وكانت قد كشفت شركة سونى فيديو ترويجى جديد لـ فيلم Morbius، وذلك أثناء تحول شخصية Morbius، ووصلت مدة الفيديو إلى 3 دقائق و 28 ثانية على الحساب الرسمي للشركة المنتجة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

فيلم Morbius الذى يدور في إطار رعب وإثارة، بطولة الممثل العالمى جاريد ليتو ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.

وكان قد كشف التقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter" أن الممثل الأمريكى جاريد ليتو، الذى قام بأداء شخصية الـ Joker من خلال فيلم Suicide Squad، شعر بالانزعاج، عندما قامت شركة Warner Bros، باختيار الممثل خواكين فينيكس بدلا منه لأداء الدور.

فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".