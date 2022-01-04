شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يسافر إلى عمان لتكريمه فى مئوية المملكة الأردنية الهاشمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم النجم الكبير محمد صبحي بالمملكة الأردنية غدا الأربعاء عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وذلك خلال احتفال ضخم علي مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار وبالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي.

والذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، هي مناسبة وطنية كبيرة في وجدان الأردنيين، تحكي قصة وطن بُني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار ، وهي محطة لاستلهام التاريخ المشرق للدولة الأردنية، والتطلع إلى الأمام، لتكون منارة تستمد منها الأجيال الدروس والعبر نحو مستقبل مشرق لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المئوية الثانية.

الفنان محمد صبحي عقب عودته من الأردن يبدأ موسما جديدا من مسرحيته نجوم الظهر بداية من يوم 13 يناير، والعرض كتبه ويقوم ببطولته وإخراجه النجم محمد صبحي وشاركه الكتابة أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم ازياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استديو الممثل" هم: سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته "استديو الممثل" ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي خشبة المسرح في أدوار مميزة ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقى.