شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور : كل ما أعدي على كوبرى سمير غانم أغني فطوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم وفاته مازال الجميع يتذكر سيرته، حيث تحدث الإعلامي شريف مدكور عن الراحل سمير غانم، وكتب مدكور عبر الانسجرام الخاص به، "كل أما أعدي من على كوبرى حبيبي الله يرحمه أستاذ سمير غانم، أبتسم وأغني فطوطة".



شريف مدكور

وكان قد قال الإعلامي شريف مدكور، إنه سعيد للغاية فى تقديم احتفالية "قادرون باختلاف" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقا: "اليوم بمثابة نقلة فى حياتي المهنية"، أضاف مدكور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن ذوى الهمم يمنحونه طاقة إيجابية كبيرة، وما حدث باحتفالية "قادرون باختلاف"، كان ارتجال وغير مرتب له، متابعا: "الجميع كان سعيد من سما رامي ، كما كان الرئيس سعيد للغاية من سما رامي".

وأكمل: "الإدارة المصرية فى الوقت الحالي، مهتمة بذوي الهمم بشكل خاص جدا، ولم يحدث في أي دولة فى العالم ما يحدث في مصر حاليا بهذا الجانب، وأنا فخور بأسر هؤلاء الأبطال وأشكرهم على تعبهم معهم".

ووجه شريف مدكور، رسالة لكل أبطال ذوي الهمم، قائلا، "لو أي حد منكم تعرض للتنمر بيكم، ماتزعلوش، بالعكس خلوا عندكم ثقة فى نفسكم لأن اللي بيحبوكم أكبر بكتير، وكل الناس بتتعرض للتنمر".