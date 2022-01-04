شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يرد على خطأ سنوب دوج: كثيرون يخطئون فى نطق اسم عائلتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم بن أفليك على خطأ سنوب دوج في نطق اسمه الأخير في إعلان ترشيحات جولدن جلوب، وقال بن أفليك خلال برنامج كيلي كلاركسون ، إنه يري الأمر كوميديا، خاصة وأنه نشأ وهو يري أن أفليك اسم قبيح للغاية وصعب والناس كانوا يخطئون فيه لأنه غريب.

وكان الممثل بن أفليك قرر الاحتفال بأعياد الكريسماس بصحبة ابنته بعيدًا عن محبوبته جينيفر لوبيز، مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن بن أفليك قرر وضع أبنائه في المقام الأول، بعيدًا عن أول احتفالاته بالكريسماس بعد عودته لجينيفر لوبيز حيث ظهر بصحبة ابنته، وذلك بعدما شوهد بصحبة ابنته بعد نزولهما من السيارة وهما خارجين لنزهة معًا.

وهو نفس الأمر الذى حصل مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز على الظهور من وقت لآخر بصحبة بن أفليك، إلا أنها مؤخرًا قطعت سلسلة الظهور المتكرر معه، من أجل نزهة مع ابنتها مثلما عكست تقارير المواقع الأجنبية التي رصدت ظهور لوبيز بصحبة ابنتها إيما، في نزهة جاءت للمرة الأولى منذ ارتباطها بـ بن أفليك.