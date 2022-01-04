شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس أول مرة مسرح فى "أحفاد ريا وسكينة" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة ياسمين رئيس أولى تجاربها على خشبة المسرح خلال مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، والتي تتقاسم بطولتها مع الفنانة دينا الشرينى، وتأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني، ومقرر عرضها في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية.

وتقدم ياسمين خلال مسرحية "أحفاد ريّا وسكينة" شخصية بوسى شوكت لاظلو، التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض المسرحية خلال الأيام المقبلة.

وعلى المستوى السينمائي، تنتظر ياسمين رئيس طرح فيلم "قمر 14" في دور العرض السينمائية يوم 12 يناير الجارى، والعمل يشارك في بطولته غادة عادل، خالد أنور، خالد النبوى، شيرين رضا، أحمد الفيشاوى، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، وذلك بجانب انتهائها من فيلم "جارة القمر" المقرر عرضه في السينمات قريباً.

وعرض لياسمين رئيس مؤخراً مسلسل "60 دقيقة" من 9 حلقات على إحدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولة العمل محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، فاطمة النبوى، مها نصار، خالد كمال، مروى الأزلى، أحمد كشك، حنان يوسف، برديس عرفة، ساندى مراد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى.