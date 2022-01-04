شكرا لقرائتكم خبر عن غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون تفتتح معرض (رؤية) للفنانة مروة عزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون 7 مساء غدا الأربعاء 5 يناير 2022 معرض " رؤية " للفنان الدكتور محمد عزب والفنانة الدكتورة مروة عزب بمركز كرمة بن هانئ " متحف أحمد شوقي " علي كورنيش النيل بالجيزة .

وعن معرضها الأخير " رؤية " قالت : المعرض هو رؤية خاصة للأشياء التي تدور من حولي في الحياة ولكل الأشكال التي تمر بي في حياتي اليومية فقد عبرت عنها من خلال عدة لوحات في هذا المعرض .



معرض رؤية للفنانة مروة عزب

الدكتورة مروة عزب أستاذ بالمعهد العالي للسينما قسم الديكور، وعملت بالفن التشكيلي منذ حوالي 6 سنوات وشاركت في معارض عديدة منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي ، كما كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجان " المحاولة " التابع لقصر السينما ، كما شاركت من قبل في معرض بعنوان "إبداعات نسائية" جاء ذلك فى إطار احتفاء وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمى للمرأة ، كما قدمت مؤخرا ورشة بقصر السينما بجاردن سيتي عن مبادئ الديكور السينمائي من خلال مشروع " أبدأ حلمك .. السينما بين يديك " الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة .