شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلاً غنائيًا في المنيا يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب تامر عاشور، حفلا غنائيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة المنيا، يوم الجمعة الموافق 7 يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته المحببى لدى جمهوره.

وطرح المطرب تامر عاشور، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "تيجى نتراهن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى وجيتار مصطفى نصر.

وأحيا مؤخرًا تامر عاشور، حفلاً غنائيًّا ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

فى سياق مختلف انتهى المطرب تامر عاشور من تسجيل أغانى ألبومه الجديد والمتوقع طرحه بداية العام الجديد، وتعاون فى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم: جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.